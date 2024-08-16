16 августа в Воздушных силах показали кадры удара по мосту на территории Курской области России. Соответствующее видео обнародовал командующий ВС Вооруженных Сил Украины Николай Олещук. Ранее пропагандисты РФ жаловались, что ВСУ якобы уничтожили важный для логистики российских оккупантов мост через реку Сейм.

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Олещук написал, что украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении.

"Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника", – отметил командующий ВС.

Где именно была атака, он не уточнил. Но раньше в тот же день российские пропагандистские ресурсы писали, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области, который является важной артерией логистики в этом районе.

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