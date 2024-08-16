Первые часы боев в Курской области. Бойцы 80 ОДШБр показали, как все было – видео
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады опубликовали видео первых часов операции украинских сил на территории Курской области. За это время воины смогли взять в плен более 50 российских военных.
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"Более пятидесяти пленных россиян в Курской области, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага. Именно таковы результаты Галицких десантников после первых часов с начала военной операции в Курской области", – говорится в подписи под роликом.
Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые подразделения 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники, рассказали военные.
Столкнувшись с интенсивным обстрелом со стороны украинской артиллерии и увидев украинские танки на территории пункта пропуска, российские военные решили сдаться украинским солдатам, направившись вместе со своими ранеными к украинской границе, добавили в 80 ОДШБр.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил главком.
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