Перші години боїв у Курській області. Бійці 80 ОДШБр показали, як все було — відео
Бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади опублікували відео з перших годин операції українських сил на території Курської області. За цей час воїни змогли взяти у полон понад 50 російських військових.
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"Понад п'ятдесят полонених росіян в Курській області, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Саме такими є результати Галицьких десантників після перших годин із початку військової операції на Курщині", – йдеться у підписі під роликом.
Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові підрозділи 80 бригади заручилися підтримкою артилерії та важкої бронетехніки, розповіли військові.
Стикнувшись з інтенсивним обстрілом із боку української артилерії та побачивши українські танки на території пункту пропуску, російські військові вирішили здатися українським солдатам, попрямувавши разом зі своїми пораненими до українського кордону, додали у 80 ОДШБр.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив головком.
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