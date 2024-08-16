Перші години боїв у Курській області. Бійці 80 ОДШБр показали, як все було — відео

За перші години операції воїни 80 бригади полонили 50 росіян, знищили прикордонний пункт пропуску та прорвали лінію оборони ворога

Курська область, Суджа (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади опублікували відео з перших годин операції українських сил на території Курської області. За цей час воїни змогли взяти у полон понад 50 російських військових.

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"Понад п'ятдесят полонених росіян в Курській області, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Саме такими є результати Галицьких десантників після перших годин із початку військової операції на Курщині", – йдеться у підписі під роликом.

Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові підрозділи 80 бригади заручилися підтримкою артилерії та важкої бронетехніки, розповіли військові.

Стикнувшись з інтенсивним обстрілом із боку української артилерії та побачивши українські танки на території пункту пропуску, російські військові вирішили здатися українським солдатам, попрямувавши разом зі своїми пораненими до українського кордону, додали у 80 ОДШБр.

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