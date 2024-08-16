На тлі ситуації під Курськом російські добровольці закликали земляків здаватися у полон ЗСУ

Добровольці закликали своїх земляків або здаватися у полон ЗСУ, або доєднуватися до легіону

Фото: Легіон ''Свобода Росії'' (Telegram)

Добровольці з легіону "Свобода Росії" на тлі операції України у Курській області звернулися до земляків, які виконують злочинні накази російської влади. Вони закликали їх здаватися у полон українським військовим або доєднатися до легіону.

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"Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії, – залишається залізна опція приєднатися до легіону", – йдеться у повідомленні.

Російські добровольці наголосили, що солдати РФ "сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку чи черговий особняк Герасимова".

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