На тлі ситуації під Курськом російські добровольці закликали земляків здаватися у полон ЗСУ
Добровольці з легіону "Свобода Росії" на тлі операції України у Курській області звернулися до земляків, які виконують злочинні накази російської влади. Вони закликали їх здаватися у полон українським військовим або доєднатися до легіону.
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"Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії, – залишається залізна опція приєднатися до легіону", – йдеться у повідомленні.
Російські добровольці наголосили, що солдати РФ "сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку чи черговий особняк Герасимова".
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив головком.
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