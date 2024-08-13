Сирський: Під контролем України 74 населені пункти Курської області

За добу українські сили просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Під контролем українських сил перебувають 74 населені пункти Курської області Росії. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами Сирського, угруповання ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ. За добу українські сили просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів, взято під контроль 40 квадратних кілометрів території.

"На сьогодні 74 населені пункти [Курської області] перебувають під нашим контролем", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду під час операції в Курській області. Глава держави висловив сподівання, що окупантів обміняють на українських військових.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у Курській області.

Читайте також: Курська область. Росія може вдатися до провокацій проти ЗСУ, Україна попередила партнерів