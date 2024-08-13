Сырский: Под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области

За сутки украинские силы продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Под контролем украинских сил находятся 74 населенных пункта Курской области России. Об этом во время доклада президенту Владимиру Зеленскому сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По словам Сырского, группировки ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ. За сутки украинские силы продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров, взято под контроль 40 квадратных километров территории.

"На сегодняшний день 74 населенных пункта [Курской области] находятся под нашим контролем", — заявил главнокомандующий ВСУ.

Зеленский поблагодарил Сырского за пополнение обменного фонда во время операции в Курской области. Глава государства выразил надежду, что оккупанты будут обменены на украинских военных.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые официально заявил об операции Украины в Курской области.

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