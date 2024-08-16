На фоне ситуации под Курском российские добровольцы призвали земляков сдаваться в плен ВСУ

Добровольцы призвали своих земляков либо сдаваться в плен ВСУ, либо присоединяться к легиону

Фото: Легион ''Свобода России'' (Telegram)

Добровольцы из легиона "Свобода России" на фоне операции Украины в Курской области обратились к землякам, выполняющим преступные приказы российских властей. Они призвали их сдаваться в плен украинским военным или присоединиться к легиону.

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"Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, – остается железная опция присоединиться к легиону", – говорится в сообщении.

Российские добровольцы подчеркнули, что солдаты РФ "сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль или очередной особняк Герасимова".

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