На фоне ситуации под Курском российские добровольцы призвали земляков сдаваться в плен ВСУ
Добровольцы из легиона "Свобода России" на фоне операции Украины в Курской области обратились к землякам, выполняющим преступные приказы российских властей. Они призвали их сдаваться в плен украинским военным или присоединиться к легиону.
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"Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, – остается железная опция присоединиться к легиону", – говорится в сообщении.
Российские добровольцы подчеркнули, что солдаты РФ "сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль или очередной особняк Герасимова".
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил главком.
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