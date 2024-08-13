В Курской области сдались в плен сотни российских военных – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В ходе операции украинских сил в Курской области РФ в плен сдались сотни российских военнослужащих. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства рассказал, что 13 августа заслушал несколько докладов главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, в частности по операции в Курской области России.

"Благодарю всех наших ребят, которые пополняют обменный фонд – это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели", — сказал Зеленский.

Сырский сообщил, что Украина контролирует 74 населенных пункта Курской области. За сутки украинские силы продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров, взято под контроль 40 квадратных километров территории.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в Курской области.

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