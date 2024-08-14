Байден прокомментировал операцию в Курской области: Создает настоящую дилемму для Путина

Президент США заявил, что в течение последних шести-восьми дней его информировали о действиях Украины каждые четыре-пять часов

Джо Байден (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Операция Украины в Курской области "создает настоящую дилемму" для российского диктатора Владимира Путина, чиновники США постоянно общаются с украинской стороной по поводу нее. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает агентство Reuters.

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Байден заявил журналистам, что в течение последних шести-восьми дней его информировали о действиях Украины каждые четыре-пять часов.

"Это создает настоящую дилемму для Путина", – сказал президент США. Что именно он имел в виду – не уточняется.

Это первые содержательные комментарии американского лидера по поводу украинской операции в Курской области.

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7 августа, на второй день операции, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США попросят у Киева объяснений насчет того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области и что Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

Уже 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что боевые действия в Курской области согласовываются с политикой США относительно того, как Украина может использовать полученное от них оружие.

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