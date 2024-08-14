Байден прокомментировал операцию в Курской области: Создает настоящую дилемму для Путина
Операция Украины в Курской области "создает настоящую дилемму" для российского диктатора Владимира Путина, чиновники США постоянно общаются с украинской стороной по поводу нее. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает агентство Reuters.
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Байден заявил журналистам, что в течение последних шести-восьми дней его информировали о действиях Украины каждые четыре-пять часов.
"Это создает настоящую дилемму для Путина", – сказал президент США. Что именно он имел в виду – не уточняется.
Это первые содержательные комментарии американского лидера по поводу украинской операции в Курской области.
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7 августа, на второй день операции, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США попросят у Киева объяснений насчет того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.
Впоследствии представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области и что Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.
Уже 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что боевые действия в Курской области согласовываются с политикой США относительно того, как Украина может использовать полученное от них оружие.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение. Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- МИД сообщил, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизнь украинцев и защитить территорию от ударов из России.
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