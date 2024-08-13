Курская область. Украина озвучила свою цель: Захватывать не планируем, хотим защититься

Операция помогает фронту – не позволяет РФ перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет военную логистику, отметили в МИД

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизни украинцев и защитить территорию от ударов из России. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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"Я здесь могу подчеркнуть, что, в отличие от России, Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию Курской области, но мы хотим защитить жизнь своих людей", – заявил он.

Спикер напомнил, что, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета по Сумской области россияне нанесли более 2000 ударов – из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, дронов, а также оккупанты ударили 255 управляемыми авиабомбами и более чем сотней ракет.

Он заметил, что у Украины нет достаточной возможности наносить дальнобойные удары по РФ всем имеющимся оружием (из-за ограничений от партнеров) – и поэтому есть необходимость с помощью ВСУ проводить освобождение приграничных районов России от военных контингентов захватчиков, наносящих удары или прикрывающих такой террор по Украине.

"Мы достигаем соответствующих целей в Курской области, будем продолжать это делать так, как необходимо для безопасности и защиты Украины", – отметил Тихий.

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Также чиновник сообщил, что операция в Курской области помогает фронту, поскольку не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ей военную логистику.

Он акцентировал, что ВСУ полностью соблюдают законы и обычаи ведения войны и международное гуманитарное право – целями для Сил обороны являются исключительно военные объекты и контингенты.

Целью операции спикер назвал сохранение жизней украинцев и защиту украинской территории от российских ударов.

Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, в том числе на основе формулы мира, – тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны на территорию РФ, отметил Тихий.

"А пока Путин эту войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы, в которых Украина нуждается, – и это абсолютно легитимные действия Украины, в частности, в рамках реализации права на самозащиту согласно уставу ООН", – подытожил он.

Долгое время Украина официально не признавала факт проведения операции в Курской области, начавшейся 6 августа.

Президент Зеленский, ранее прибегавший к эвфемизмам, 11 августа впервые публично сообщил, что на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Сырский доложил ему об операции в Курской области.

Главком сообщил, что украинские военные взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области.

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