Сырский: ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров в Курской области
Украинские военнослужащие взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории в Курской области. Об этом на заседании Ставки 12 августа сообщил главнокомандующий Александр Сырский.
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"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. Сейчас под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории РФ", – сказал он.
Он отметил, что украинские войска продолжают выполнять свои задачи, бои идут почти по всей линии фронта. В то же время ситуация на поле боя остается под контролем ВСУ.
Ранее президент Владимир Зеленский впервые публично заявил о присутствии Сил обороны на территории Курской области.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.
- В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".
- 12 августа на Facebook-странице 225 отдельного штурмового батальона появилось видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем бойцы снимают российский флаг с административного здания.
- В тот же день Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
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