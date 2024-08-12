Бойцы 228 ОШБ сбросили российский флаг с админздания в Курской области – видео

Видео не содержит никаких деталей, кроме того, что оно было снято в селе Дарьино Суджанского района Курской области

Фото: ЕРА/Минобороны РФ

Бойцы 228 отдельного штурмового батальона опубликовали видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем они снимают российский флаг с административного здания.

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"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", – подписали ролик военные.

Видео опубликовали 12 августа, однако неизвестно, когда оно было записано. Украинские военнослужащие на нем одеты в летнюю форму.

Дарьино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Карта: Google

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

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