Бойцы 228 ОШБ сбросили российский флаг с админздания в Курской области – видео
Бойцы 228 отдельного штурмового батальона опубликовали видео, как утверждается, из села Дарьино, что в Суджанском районе Курской области. На нем они снимают российский флаг с административного здания.
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"Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", – подписали ролик военные.
Видео опубликовали 12 августа, однако неизвестно, когда оно было записано. Украинские военнослужащие на нем одеты в летнюю форму.
Дарьино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.
- В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".
- 12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.
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