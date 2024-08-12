На газовой станции "Суджа" есть разрушения – спутниковые фото
На газоизмерительной станции "Суджа", которая в начале августа 2024 года перешла под контроль Украины во время курской операции, есть следы разрушений. Об этом сообщило Радио Свобода.
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Имеющиеся у издания спутниковые фотографии свидетельствуют, что часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа.
ГИС "Суджа" расположена вплотную к российско-украинской границе, а значит, перешла под контроль Украины с самого начала операции, хотя подтвердили это только 8 августа.
На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено оборудование.
При этом утром в понедельник Газпром утверждал, что продолжает прокачку газа через "Суджу" в Европу в обычном объеме.
- С мая 2022 года Украина прекратила транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" в результате оккупации россиянами северной части Луганской области. После этого транзит проходит только через ГИС "Суджа", это единственная рабочая точка входа российского газа на территорию Украины.
- Фьючерсы на газ в Европе отреагировали на события в Курской области ростом до показателей, которых не было с декабря 2023 года.