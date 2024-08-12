На газовой станции "Суджа" есть разрушения – спутниковые фото

Административное здание на территории ГИС "Суджа" полностью разрушено, также повреждена одна из площадок с трубами

Фото: Радио Свобода / Planet Labs

На газоизмерительной станции "Суджа", которая в начале августа 2024 года перешла под контроль Украины во время курской операции, есть следы разрушений. Об этом сообщило Радио Свобода.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Имеющиеся у издания спутниковые фотографии свидетельствуют, что часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа.

ГИС "Суджа" расположена вплотную к российско-украинской границе, а значит, перешла под контроль Украины с самого начала операции, хотя подтвердили это только 8 августа.

На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено оборудование.

При этом утром в понедельник Газпром утверждал, что продолжает прокачку газа через "Суджу" в Европу в обычном объеме.