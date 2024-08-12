На газовій станції "Суджа" є руйнування – супутникові фото

Адміністративна будівля на території ГВС "Суджа" повністю зруйнована, також пошкоджено один із майданчиків з трубами

Фото: Радіо Свобода / Planet Labs

На газовимірювальній станції "Суджа", яка на початку серпня 2024 року перейшла під контроль України під час курської операції, є сліди руйнувань. Про це повідомило Радіо Свобода.

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Супутникові фотографії, які має видання, свідчать, що частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 і 11 серпня.

ГВС "Суджа" розташована впритул до російсько-українського кордону, а отже, перейшла під контроль України з самого початку операції, хоча підтвердили це тільки 8 серпня.

На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено обладнання.

Водночас вранці у понеділок Газпром стверджував, що продовжує прокачування газу через "Суджу" до Європи у звичайному обсязі.