На газовій станції "Суджа" є руйнування – супутникові фото
На газовимірювальній станції "Суджа", яка на початку серпня 2024 року перейшла під контроль України під час курської операції, є сліди руйнувань. Про це повідомило Радіо Свобода.
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Супутникові фотографії, які має видання, свідчать, що частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 і 11 серпня.
ГВС "Суджа" розташована впритул до російсько-українського кордону, а отже, перейшла під контроль України з самого початку операції, хоча підтвердили це тільки 8 серпня.
На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено обладнання.
Водночас вранці у понеділок Газпром стверджував, що продовжує прокачування газу через "Суджу" до Європи у звичайному обсязі.
- З травня 2022 року Україна припинила транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" внаслідок окупації росіянами північної частини Луганської області. Після цього транзит відбувається тільки через ГВС "Суджа", це єдина робоча точка входу російського газу на територію України.
- Ф'ючерси на газ у Європі відреагували на події в Курській області зростанням до показників, яких не було з грудня 2023 року.