Сирський: ЗСУ контролюють близько 1000 квадратних кілометрів у Курській області

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Українські військовослужбовці взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області. Про це на засіданні Ставки 12 серпня повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

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"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", – сказав він.

Він зазначив, що українські війська продовжують виконувати свої завдання, бої йдуть майже на всій лінії фронту. Водночас ситуація на полі бою залишається під контролем ЗСУ.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше публічно заявив про присутність Сил оборони на території Курської області.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

12 серпня на Facebook-сторінці 225 окремого штурмового батальйону з'явилося відео, як стверджується, з села Дар'їно, що у Суджанському районі Курської області. На ньому бійці знімають російський прапор з адміністративної будівлі.

Того самого дня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

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