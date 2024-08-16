"Медленная и рассеянная": в НАТО оценили реакцию России на события в Курской области

В НАТО поражены инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане

Курская область (Фото: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT)

В НАТО считают, что российская реакция на украинские наступательные действия в Курской области была "довольно медленной и рассеянной". Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, цитирует Голос Америки.

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"Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция", – сказал он.

По словам Каволи, такая реакция связана с отсутствием понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри РФ, а также с отсутствием свободных войск, которые Россия могла бы привлечь в Курской области.

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Он акцентировал – у России нет свободных сил для противостояния украинской операции.

"Уровень вовлеченности и находящиеся в Украине части российских наземных сил очень существенный", – считает Каволи.

Оставшиеся в России подразделения – это военные срочной службы, отметил он и акцентировал, что власти РФ перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено.

Также отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед Силами обороны, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.

Курская область (Карта: Deepstate)

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