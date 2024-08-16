"Медленная и рассеянная": в НАТО оценили реакцию России на события в Курской области
В НАТО считают, что российская реакция на украинские наступательные действия в Курской области была "довольно медленной и рассеянной". Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, цитирует Голос Америки.
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"Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция", – сказал он.
По словам Каволи, такая реакция связана с отсутствием понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри РФ, а также с отсутствием свободных войск, которые Россия могла бы привлечь в Курской области.
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Он акцентировал – у России нет свободных сил для противостояния украинской операции.
"Уровень вовлеченности и находящиеся в Украине части российских наземных сил очень существенный", – считает Каволи.
Оставшиеся в России подразделения – это военные срочной службы, отметил он и акцентировал, что власти РФ перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено.
Также отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед Силами обороны, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане.
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- Украинская операция в Курской области началась 6 августа , почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта на Курщине, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина .
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил Главком.
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