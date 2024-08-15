Генерал США Ходжес: Операция Украины в Курской области опровергает миф о "красных линиях"

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие", – заявил Бен Ходжес

Бен Ходжес (Фото: ЕРА)

Операция Сил обороны в Курской области продемонстрировала, что "красных линий" в российско-украинской войне не существует. Такое мнение в интервью DW высказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

По его словам, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заход в Курскую область украинских военных в "привычной ему манере", обстреляв супермаркет в Константиновке.

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал, — это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – заявил Ходжес.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что "красных линий" больше не существует, военный сказал: "Я определенно надеюсь, что не существует".

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не намерена захватывать Курскую область. Однако он отметил, что эта операция заставит Россию переосмыслить свои действия. По его словам, таким образом Украина защищается от российских нападений.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

Читайте также: Глава Минобороны Литвы: Операция ВСУ в Курской области является очевидным унижением Путина