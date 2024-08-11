В Константиновке идентифицировали всех погибших. Среди них три девочки девяти, 11 и 16 лет

В результате российского ракетного удара по Константиновке 9 августа погибли 14 человек. Еще 44 человека получили ранения разной степени тяжести

Последствия российской атаки на Константиновку (Фото: ГСЧС)

Правоохранители идентифицировали в Константиновке всех погибших в результате российской ракетной атаки 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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В воскресенье, 11 августа, в Константиновке завершена идентификация и опознание тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру.

По окончательным данным, в результате атаки российских войск погибли 14 человек, среди которых трое детей — девочки в возрасте девяти, 11 и 16 лет.

Еще 44 человека получили ранения разной степени тяжести.

Россия ударила по Константиновке ракетой Х-38. Удар пришелся по торговому центру, к моменту атаки рядом находилось много людей.

В торговом центре находилось грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.

В тот же день кафиры вторично ударили по Константиновке, уже с РСЗО "Смерч": ранены два гражданских, поврежден частный сектор.

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