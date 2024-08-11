В Киевской области из-за падения обломков ракеты погиб мужчина и его ребенок – фото, видео

35-летний мужчина и его четырехлетний сын оказались под обломками дома, впоследствии их нашли мертвыми

Фото: ГСЧС

В ночь на 11 августа российские оккупационные войска атаковали ракетами Киевскую область: в результате падения обломков на дом в Броварском районе погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе", – говорится в сообщении.

Три человека, в том числе 13-летний ребенок, получили серьезные травмы. Остальные двое – 35-летний мужчина и его четырехлетний сын – оказались под обломками дома. В результате их обнаружили мертвыми во время спасательной операции.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Вчера, 10 августа, в Броварском районе произошел взрыв боеприпаса – погиб мужчина, ранен ребенок.

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