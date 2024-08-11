У Київській області через падіння уламків ракети загинув чоловік та його дитина – фото, відео

35-річний чоловік та його чотирирічний син опинилися під уламками будівлі, згодом їх знайшли мертвими

Фото: ДСНС

У ніч проти 11 серпня російські окупаційні війська атакували ракетами Київську область: внаслідок падіння уламків на будинок у Броварському районі загинули чоловік та дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі", – йдеться у повідомленні.

Троє осіб, включно з 13-річною дитиною, отримали серйозні травми. Інші двоє — 35-річний чоловік та його чотирирічний син — опинилися під уламками будівлі. У підсумку їх виявили мертвими під час рятувальної операції.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вчора, 10 серпня, у Броварському районі стався вибух боєприпасу – загинув чоловік, поранено дитину.

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