Під Києвом здетонував боєприпас – загинув чоловік, поранено дитину

Фото: ГУ ДСНС Київської області

У Броварському районі Київської області стався вибух боєприпасу – загинув чоловік, поранено дитину. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

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У суботу о 14:04 оперативно-диспетчерська служба Броварського району отримала повідомлення про вибух у селищі Калита на вулиці Набережній.

За даними ДСНС, через детонацію боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав несумісні з життям тяжкі поранення, дівчинка, яка народилася 2011 року, отримала травми.

Медики екстреної допомоги ушпиталили дитину до Броварської центральної районної лікарні, зазначає відомство.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

Фото: ГУ ДСНС Київської області

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