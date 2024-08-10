У Костянтинівці Донецької області завершено розбір завалів торговельного центру – через російський удар 9 серпня загинуло 14 людей, зокрема двоє дітей, також 44 особи отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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На місці удару окупантів у Костянтинівці рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

За даними правоохоронців, через російську атаку загинуло 14 людей, 44 особи поранено.

З восьми невстановлених тіл фахівцям вдалося ідентифікувати п'ять: три жінки та двоє дітей, дівчата 2012 та 2014 років народження. Ще залишилося ідентифікувати трьох осіб.

Аби ретельно задокументувати російський воєнний злочин, правоохоронці створили міжвідомчу слідчу групу, до якої увійшли співробітники Національної поліції та Служби безпеки України, повідомив міністр.

Фото: Telegram Ігор Клименко

Фото: Telegram Ігор Клименко

Фото: Telegram Ігор Клименко

За попередніми даними МВС, Росія вдарила по Костянтинівці 9 серпня ракетою Х-38. Удар прийшовся по торговельному центру, на момент атаки поруч перебувало багато людей.

У торговельному центрі було розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.

Того ж дня окупанти вдруге вдарили по Костянтинівці, вже з РСЗВ "Смерч": поранено двох цивільних, пошкоджено приватний сектор.

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