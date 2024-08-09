Вдруге за добу. Росія зі "Смерчів" ударила по Костянтинівці: поранені двоє людей

Зранку армія Росії вдарила по "Еко-маркету" в місті

Фото: Telegram Донецької ОВА

Росія вдруге за добу, 9 серпня, вдарила по Костянтинівці: поранені двоє цивільних, пошкоджений приватний сектор. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору", – розповів він.

Внаслідок удару поранень зазнали двоє людей, пошкоджені шість приватних будинків і газогін.

9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей.

Внаслідок удару загинули 11 людей, ще 37 зазнали поранень. У торговельному центрі розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.

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