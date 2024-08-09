Близьке передмістя Харкова було під обстрілом КАБів: постраждав навчальний заклад

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ ANDREY KRAVCHENKO)

Росія завдала удару по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

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"Будьте обережні й за можливості в укриттях — ворог може повторити пуски КАБів", – написав Терехов.

Він зазначив, що після удару по одному із закладів середньої освіти у межах міста інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Зранку 6 серпня Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер". Поліція написала, що через обстріл постраждали вісім цивільних людей: шість жінок, чоловік, а також немовля – восьмимісячна дитина.

У Харкові внаслідок ракетного удару є загиблий, а кількість травмованих зросла до 12 людей.

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