Росія вгатила по Костянтинівці ракетою Х-38: які наслідки атаки – фото, відео
9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
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"Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-38. У момент атаки поруч перебувало багато людей", – зазначили у міністерстві.
Станом на 14:50 відомо, що внаслідок удару загинули 11 людей, ще 37 зазнали поранень. У торговельному центрі розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.
У МВС акцентували, що пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі.
На місці працюють усі профільні служби. Повна інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється.
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