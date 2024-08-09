9 серпня Росія вдарила по Костянтинівці ракетою Х-38: на момент атаки поруч перебувало багато людей. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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"Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-38. У момент атаки поруч перебувало багато людей", – зазначили у міністерстві.

Станом на 14:50 відомо, що внаслідок удару загинули 11 людей, ще 37 зазнали поранень. У торговельному центрі розташоване вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.

Костянтинівка (Фото: Національна поліція)

У МВС акцентували, що пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі.

Костянтинівка (Фото: Національна поліція)

На місці працюють усі профільні служби. Повна інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється.

ДОВІДКА Ракета Х-38 — російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіуса дії. Призначена для знищення широкого кола цілей: бронетехніки, надводних кораблів та підводних човнів у надводному положенні, а також інших, як укріплених, так і легкоуразливих, одиночних та групових цілей. Ракета Х-38 — російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" малого радіуса дії. Призначена для знищення широкого кола цілей: бронетехніки, надводних кораблів та підводних човнів у надводному положенні, а також інших, як укріплених, так і легкоуразливих, одиночних та групових цілей.

8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці від початку широкомасштабної війни.

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