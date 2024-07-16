Фото LIGA.net руїн на Сирці, де було найбільше за війну вбитих Росією в одному будинку в Києві

У райадміністрації кажуть, що на відновлення зруйнованого російською атакою будинку піде не менше року

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Його сподіваються відновити, але на це піде не менше року, прокоментував LIGA.net тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев.

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За його словами, зараз буде проводитись інструментальне обстеження тримальних конструкцій, щоб зрозуміти, як можна буде відновити будинок.

"Найкращий варіант, звичайно, – це відновити повністю з четвертим і п'ятим під'їздами. Оптимальний і оптимістичний – відновити три під'їзди. Тобто от ми бачимо: тут було п'ять під'їздів, відновимо три, а житло і майно мешканців четвертого і п'ятого під'їзду будуть вважатися знищеними внаслідок збройної агресії", – сказав Поповцев.

Таким чином, зазначив він, люди мають право скористатися державною програмою єОселя – отримати сертифікат на придбання нового житла.

Він додав, що все це займе не менше ніж рік.

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

Наслідки російського удару по будинку в Києві (Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net)

8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

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