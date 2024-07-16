От части дома на Сырце в Киеве, куда ударила РФ, остались сплошные руины – фото LIGA.net

В райадминистрации говорят, что на восстановление разрушенного российской атакой дома уйдет не меньше года

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля разрушен целый подъезд жилого дома. Его надеются восстановить, но на это уйдет не менее года, прокомментировал LIGA.net временно исполняющий обязанности главы Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, сейчас будет производиться инструментальное обследование несущих конструкций, чтобы понять, как можно будет восстановить дом.

"Лучший вариант, конечно, – это восстановить полностью с четвертым и пятым подъездом. Оптимальный и оптимистичный – восстановить три подъезда. То есть вот мы видим: здесь было пять подъездов, восстановим три, а жилье и имущество жителей четвертого и пятого подъезда будут считаться уничтоженными в результате вооруженной агрессии", – сказал Поповцев.

Таким образом, отметил он, люди имеют право воспользоваться государственной программой єОселя – получить сертификат на приобретение нового жилья.

Он добавил, что все это займет не меньше года.

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

Последствия российского удара по дому в Киеве (Фото: Ульяна Кричковская/LIGA.net)

8 июля РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.

Читайте также: "Летели на высоте до 50 метров": экс-спикер Воздушных сил рассказал об особенностях ракетной атаки