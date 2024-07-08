"Летели на высоте до 50 метров": экс-спикер Воздушных сил об особенностях ракетной атаки

Фото: EPA

Во время ракетной атаки по регионам 8 июля Украины Воздушные силы сбивали вражеские цели на сверхнизкой высоте – около 50 метров. Об этом заявил экс-спикер, представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась иногда на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле", — акцентировал он.

Игнат также отметил, что, учитывая ночную атаку, Россия в целом выпустила за 8 июля по украинским городам 44 ракеты различных типов, 33 из которых удалось сбить.

Фото: EPA

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные дроны, но и другие средства воздушного нападения – в частности крылатые и баллистические ракеты.

"Как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности радиолокационными и тепловыми ловушками",- добавил он.

Фото: EPA

8 июля Игнат также рассказал о том, что Россия начала использовать дроны без сигнала GPS. По его словам, этот сигнал включается непосредственно над объектом, который Россия планирует разведывать и нанести удар "Искандером".

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате этого погибли семь человек, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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