РФ начала использовать дроны без сигнала GPS: Воздушные силы рассказали о новой тактике

Воздушные силы считают – нужно внедрять "относительно дешевые" средства, чтобы не тратить ракеты

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Армия России принялась применять разведывательные дроны с отключенной навигацией. Это новая тактика врага, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

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Игнат заявил, что этот сигнал включается непосредственно над объектом, который Россия планирует разведывать и нанести туда удар "Искандером".

"Таким образом, приходится тоже реагировать на эту ситуацию. Если кто-то думает, что ничего не делается – уже проведено немало разговоров и задача как-то решить эту проблему поставила высшее руководство", – рассказал он.

Он отметил, что Силы обороны должны внедрять эффективные средства противодействия разведывательным дронам РФ, в частности, Силы обороны работают по ним FPV-дронами, зенитными дронами.

Игнат отметил – нужно внедрять "относительно дешевые" средства, чтобы не тратить ракеты, ведь они выполняют сдерживающую функцию.

1 июля во время одной из воздушных тревог в сторону Миргорода Полтавской области летела скоростная цель. Впоследствии в России объявили об успешном ударе по аэродрому.

По информации, распространяющейся в западных медиа, перед ударом российский разведывательный дрон на аэродроме в Миргороде заметил по меньшей мере шесть украинских сверхзвуковых истребителей Су-27.

Именно он навел российскую ракету "Искандер", которая якобы уничтожила два наших самолета и повредила остальные четыре.

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