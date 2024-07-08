Росія почала використовувати дрони без сигналу GPS: Повітряні сили розповіли про нову тактику

Повітряні сили вважають – потрібно впроваджувати "відносно дешеві" засоби, аби не витрачати ракети

Російський військовий. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Армія Росії почала застосовувати розвідувальні дрони із відключеною навігацією. Це нова тактика ворога, заявив представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

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Ігнат заявив, що цей сигнал вмикається безпосередньо над об’єктом, який Росія планує розвідувати й завдати туди удар "Іскандером".

"Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться – вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво", – розповів він.

Він зауважив, що Сили оборони мають впроваджувати ефективні засоби протидії розвідувальним дронам РФ, зокрема Сили оборони працюють по них FPV-дронами, зенітними дронами.

Ігнат зазначив – потрібно впроваджувати "відносно дешеві" засоби, аби не витрачати ракети, адже вони наразі виконують стримувальну функцію.

1 липня під час однієї із повітряних тривог у бік міста Миргород Полтавської області летіла швидкісна ціль. Згодом у Росії оголосили про успішний удар по аеродрому.

За інформацією, яка шириться у західних медіа, перед ударом російський розвідувальний дрон на аеродромі у Миргороді помітив щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27.

Саме він навів російську ракету "Іскандер", яка начебто знищила два наші літаки та пошкодила інші чотири.

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