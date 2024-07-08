В Покровске россияне ударили по предприятию: погибли трое мужчин – фото
Утром 8 июля россияне нанесли удар по Покровску, в результате атаки погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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По его словам, Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили утром по всей стране. В Покровске оккупанты атаковали одно из предприятий, на территории которого погибли трое мужчин.
Филашкин отметил, что под огнем оказались и другие общины Донецкой области, информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.
Офис генерального прокурора уточнил, что РФ нанесла ракетный удар по Покровску в 09:50. В результате атаки погибли три человека. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и 36-летняя женщина.
- Зеленский сообщил, что 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
- Национальная полиция сообщила, что по состоянию на 12:50 известно о 21 погибшем и 68 пострадавших по Украине.
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