В Покровске россияне ударили по предприятию: погибли трое мужчин – фото

Последствия удара (Фото: Донецкая ОВА)

Утром 8 июля россияне нанесли удар по Покровску, в результате атаки погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили утром по всей стране. В Покровске оккупанты атаковали одно из предприятий, на территории которого погибли трое мужчин.

Филашкин отметил, что под огнем оказались и другие общины Донецкой области, информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Офис генерального прокурора уточнил, что РФ нанесла ракетный удар по Покровску в 09:50. В результате атаки погибли три человека. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Фото: Донецкая ОВА

Донецкая ОВА

Офис генерального прокурора

Зеленский сообщил, что 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Национальная полиция сообщила, что по состоянию на 12:50 известно о 21 погибшем и 68 пострадавших по Украине.

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