Повторная атака в Киев. В Днепровском районе погибли четыре человека, трое ранены

Фото: ГСЧС

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли четыре человека, трое получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным чрезвычайников, частичное разрушение потерпело здание медицинского центра.

Информация уточняется, на месте работают спасатели.

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделение. По его словам, всех, кто нуждается в помощи, перевозят в другие больницы.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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