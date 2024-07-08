Повторна атака на Київ. У Дніпровському районі загинуло четверо людей, троє поранені

Фото: ДСНС

Внаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – внаслідок цього загинуло четверо людей, троє зазнали поранень. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними надзвичайників, часткового руйнування зазнала будівля медичного центру.

Інформація уточнюється, на місці працюють рятувальники.

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 було відомо про двох загиблих.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. За його словами, всіх, хто потребує допомоги, перевозять до інших лікарень.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

Читайте також: Росіяни вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві. LIGA.net публікує фото