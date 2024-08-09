Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі на місці російського удару у Костянтинівці триває рятувальна операція: четверо людей загинули, щонайменше 24 зазнали поранень. Про це він повідомив у Telegram.

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Президент зазначив, що терористи влучили по супермаркету та пошті: люди знаходяться під завалами, триває рятувальна операція.

У торговельному центрі знаходилось вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.

Компанія повідомила, що всі працівники живі, однак одна людина отримала контузію – чоловікові надається вся необхідна допомога.

ОНОВЛЕНО О 14:23. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 людей: 10 загинуло, ще 35 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

Фото: Нова пошта

У Новій пошті зауважили, що попередньо – частина посилок вціліла. Оцінювальна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.

8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

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