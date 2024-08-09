У Костянтинівці 10 загиблих та 35 поранених, знищене відділення Нової пошти – відеооновлено
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі на місці російського удару у Костянтинівці триває рятувальна операція: четверо людей загинули, щонайменше 24 зазнали поранень. Про це він повідомив у Telegram.
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Президент зазначив, що терористи влучили по супермаркету та пошті: люди знаходяться під завалами, триває рятувальна операція.
У торговельному центрі знаходилось вантажне відділення Нової пошти – воно зруйноване.
Компанія повідомила, що всі працівники живі, однак одна людина отримала контузію – чоловікові надається вся необхідна допомога.
ОНОВЛЕНО О 14:23. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 людей: 10 загинуло, ще 35 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.
У Новій пошті зауважили, що попередньо – частина посилок вціліла. Оцінювальна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.
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