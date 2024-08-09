Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на месте российского удара в Константиновке продолжается спасательная операция: четыре человека погибли, по меньшей мере 24 получили ранения. Об этом он сообщил в Telegram.

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Президент отметил, что террористы попали по супермаркету и почте: люди находятся под завалами, идет спасательная операция.

В торговом центре находилось грузовое отделение Нової пошти – оно разрушено.

Компания сообщила, что все сотрудники живы, однако один человек получил контузию – мужчине оказывается вся необходимая помощь.

ОБНОВЛЕНО В 14:23. Министерство внутренних дел сообщило, что в целом в результате российского обстрела пострадали 45 человек: 10 погибли, еще 35 ранены. Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Фото: Нова пошта

В Новій пошті отметили, что предварительно – часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

8 июля РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.

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