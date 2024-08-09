Россия ударила по супермаркету в Константиновке: по меньшей мере семеро раненых – фото

Кадры разрушений и пожаров в районе публикуют местные Telegram-каналы

Фото: Telegram Филашкина

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, на месте возник пожар. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным главы ОГА, по меньшей мере семь человек получили ранения: россияне обстреляли город из ствольной артиллерии и попали в супермаркет.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, отметили в ОГА.

Кадры разрушений и пожаров в районе публикуют местные Telegram-каналы.

Фото: Telegram Филашкина

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.