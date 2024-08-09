Россия ударила по супермаркету в Константиновке: по меньшей мере семеро раненых – фото
Фото: Telegram Филашкина

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, на месте возник пожар. Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

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По данным главы ОГА, по меньшей мере семь человек получили ранения: россияне обстреляли город из ствольной артиллерии и попали в супермаркет. 

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, отметили в ОГА.

Кадры разрушений и пожаров в районе публикуют местные Telegram-каналы.

Фото: Telegram Филашкина
Фото: Telegram Филашкина

Фото: Telegam Филашкина

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

  • 11 июня российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой КАБ-500 по жилому кварталу Константиновки Донецкой области – ранены пять человек. 
армия РоссииДонецкая областьвойнаконстантиновка