Россия ударила авиабомбой по жилому кварталу Константиновки – пятеро раненых: фото
Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой КАБ-500 по жилому кварталу Константиновки Донецкой области – ранены пять человек. Об этом сообщила областная прокуратура.
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По данным следствия, 10 июня, около 23:20 РФ совершила авиаудар по городу, предварительно использовала КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Авиабомба попала по жилому микрорайону – там в собственных квартирах из-за мощной взрывной волны получили телесные повреждения пятеро местных жителей, отмечают правоохранители.
Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу, у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и множественные резаные раны тела – все получили медицинскую помощь, акцентирует прокуратура.
Ведомство отмечает, что в целом российский удар повредил по меньшей мере 13 многоквартирных домов, в домах выбиты окна и стекла.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Боевая часть КАБ-500 в зависимости от модификации может составлять до 380 кг.
Расстояние от Константиновки до линии фронта составляет около 7 км.
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