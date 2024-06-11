Россия ударила авиабомбой по жилому кварталу Константиновки – пятеро раненых: фото

Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой КАБ-500 по жилому кварталу Константиновки Донецкой области – ранены пять человек. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, 10 июня, около 23:20 РФ совершила авиаудар по городу, предварительно использовала КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Авиабомба попала по жилому микрорайону – там в собственных квартирах из-за мощной взрывной волны получили телесные повреждения пятеро местных жителей, отмечают правоохранители.

Мужчину 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу, у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и множественные резаные раны тела – все получили медицинскую помощь, акцентирует прокуратура.

Ведомство отмечает, что в целом российский удар повредил по меньшей мере 13 многоквартирных домов, в домах выбиты окна и стекла.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Боевая часть КАБ-500 в зависимости от модификации может составлять до 380 кг.

Расстояние от Константиновки до линии фронта составляет около 7 км.

Карта: Deepstate

Константиновка на карте Deepstate

26 мая в Минобороны сообщили, что в среднем за день россияне применяют 100-120 КАБ, это 3000 – 4000 в месяц. Ведомство считает КАБ одной из самых больших проблем на фронте.

9 июня захватчики ударили КАБ по Нью-Йорку Донецкой области – из-за этого погиб человек.

10 июня Россия атаковала Харьков тремя авиабомбами – погиб человек, есть раненые.

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