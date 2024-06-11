Росія вдарила авіабомбою по житловому кварталу Костянтинівки – п'ятеро поранених: фото

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою КАБ-500 по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області – поранено п'ятьох людей. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, 10 червня, близько 23:20 РФ здійснила авіаудар по місту, попередньо, використала КАБ-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Авіабомба поцілила по житловому мікрорайону – там у власних квартирах через потужну вибухову хвилю зазнали тілесних ушкоджень п'ятеро місцевих жителів, зазначають правоохоронці.

Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років було доставлено до лікарні, у потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми та множинні різані рани тіла – усі отримали медичну допомогу, акцентує прокуратура.

Відомство зазначає, що загалом російський удар пошкодив щонайменше 13 багатоквартирних будинків, в оселях вибито вікна та шибки.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Бойова частина КАБ-500 залежно від модифікації може становити до 380 кг.

Відстань від Костянтинівки до лінії фронту становить близько 7 км.

Мапа: Deepstate

Костянтинівка на мапі Deepstate

26 травня у Міноборони повідомили, що в середньому за день росіяни застосовують 100-120 КАБів, це 3000 – 4000 за місяць. Відомство вважає КАБи однією з найбільших проблем на фронті.

9 червня загарбники вдарили КАБом по Нью-Йорку Донецької області – через це загинула людина.

10 червня Росія атакувала Харків трьома авіабомбами – загинула людина, є поранені.

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