Росіяни вдарили авіабомбою по Нью-Йорку на Донеччині – загинула людина

Через російські артилерійські обстріли є двоє поранених у Миколаївці та Північному

Фото: Нацполіція

Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по Нью-Йорку Донецької області – через це загинула людина. Унаслідок російських обстрілів в області є поранені та руйнування, повідомила Національна поліція.

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За даними правоохоронців, за добу російські війська здійснили 2219 обстрілів.

Нацпол написав, що під ударом окупантів перебували 11 населених пунктів Донеччини: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Дальнє, Дружба, Миколаївка.

Загарбники скинули авіабомбу КАБ-250 на Нью-Йорк – через це загинула цивільна людина, пошкоджено три приватні оселі, також через російські артилерійські обстріли є двоє поранених у Миколаївці та Північному, підсумовує відомство.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нью-Йорк стоїть у безпосередній близькості до лінії фронту.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

26 травня у Міноборони повідомили, що в середньому за день росіяни застосовують 100-120 КАБів, це 3000 – 4000 за місяць. Відомство вважає КАБи однією з найбільших проблем на фронті.

Російські загарбники з 10 травня скинули у районі Вовчанська Харківської області близько 300 КАБів.

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