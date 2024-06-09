Россияне ударили авиабомбой по Нью-Йорку в Донецкой области – погиб человек

Из-за российских артиллерийских обстрелов двое раненых в Николаевке и Северном

Фото: Нацполиция

Российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по Нью-Йорку Донецкой области – из-за этого погиб человек. Вследствие российских обстрелов в области есть раненые и разрушения, сообщила Национальная полиция.

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По данным правоохранителей, за сутки российские войска совершили 2219 обстрелов.

Нацпол написал, что под ударом оккупантов находились 11 населенных пунктов Донбасса: города Курахово, Покровск, Северск, поселки Гродовка, Нелиповка, Нью-Йорк, Северное, села Бересток, Дальнее, Дружба, Николаевка.

Захватчики сбросили авиабомбу КАБ-250 на Нью-Йорк – из-за этого погиб гражданский человек, повреждены три частных дома, также из-за российских артиллерийских обстрелов двое раненых в Николаевке и Северном, заключает ведомство.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Нью-Йорк находится в непосредственной близости от линии фронта.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

26 мая в Минобороны сообщили, что в среднем за день россияне применяют 100-120 КАБов, это 3000 – 4000 в месяц. Ведомство считает КАБ одной из самых больших проблем на фронте.

Российские захватчики с 10 мая сбросили в районе Волчанска Харьковской области около 300 КАБов.

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