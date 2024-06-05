Россияне пытаются прорваться к жизненно важной трассе Покровск-Константиновка – ВСУ

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки – из захваченного Очеретино рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск-Константиновка. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, оккупанты не прекращают наступать и массированно обстреливают позиции украинских защитников – пытаются прорвать оборону и, развивая успех, выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск.

"Россия бросила много сил на захват села Очеретино, и оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Пользуясь этим, проводят штурмовые действия с целью захвата Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку", – пояснил он.

В то же время он акцентирует внимание: несмотря на попытки россиян продвигаться малыми группами, Силам обороны удается их уничтожать – защитники "делают все, чтобы сделать невозможным продвижение врага".

Курахово, Покровск, Очеретино и Константиновка на карте Deepstate

Карта: Deepstate

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне "особо активны" на Покровском направлении: по сравнению с утром, количество боев выросло более чем вдвое – до 15 столкновений.

Семь из боестолкновений еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского и Сокола, отметили военные.

Генштаб отмечает, что у Сокола захватчики концентрируют усилия – бой продолжается в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы.

Карта: Deepstate

Еще три авиаудара РФ нанесла по районам Желанного, Карловки и Новоселовки Первой, заключают военные.

Карта: Deepstate

29 мая Волошин сообщил, что под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там меньше.

2 июня украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении.

3 июня украинские защитники уничтожили российскую бронемашину "Тайфун-К" под Часовым Яром – эту модель оккупанты считают "гордостью своей оборонки".

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