Речник ЗСУ: Росія хоче перегрупуватися під Часовим Яром – активних штурмів менше

За минулий тиждень середній відсоток штурмових дій і ворожих атак збільшився на 1%, зазначив речник ЗСУ

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там зараз менше. Натомість ближче до Білогорівки ситуація більш динамічна, повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Волошин розповів, що в районі Часового Яру було зафіксовано 405 обстрілів, 293 з яких – за минулу добу. Він зазначив, що на південну частину Часового Яру припадає більша частина обстрілів, що приблизно на 7% більше, ніж на минулому тижні.





За його словами, ворог вісім разів штурмував район Білогорівки, три штурми з них – із застосуванням бронетехніки. За минулий тиждень середній відсоток штурмових дій і ворожих атак збільшився на 1%, розповів військовий.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що в середньому ворожа армія проводить до п'яти штурмів на добу. Також він зазначив, що на напрямку зменшилась кількість ворожих авіаударів, однак збільшилась кількість ворожих артилерійських і мінометних обстрілів.

Він пояснив, що це трапилося через те, що більшість будівель знищено й тепер працює артилерія, прикриваючи штурмові дії піхоти.

На Краматорському напрямку, розповів Волошин, від початку доби противник уже двічі намагався витіснити українських бійців з позицій, а штурмові дії ворог без успіху проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.

Мапа: Deepstate

24 травня військовий повідомив, що найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині тривають на двох напрямках: Покровському й Курахівському.

27 травня Волошин зазначив, що росіяни щодня намагаються штурмувати на бронетехніці східні околиці Красногорівки, проте захисники продовжують тримати оборону – і місто під контролем ЗСУ.

Того ж дня речник повідомив, що Покровський напрямок у Донецькій області залишається "найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення" – там найвища інтенсивність російських атак на сьогодні.

Читайте також: Часів Яр. Росія відводить підрозділи однієї з дивізій східніше від міста – речник ЗСУ