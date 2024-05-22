Часів Яр. Росія відводить підрозділи однієї з дивізії східніше від міста – речник ЗСУ

За даними речника ЗСУ Волошина, російська армія зазнає багато втрат, під час активних штурмових дій – до сотні

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Останнім часом російська армія активізувалася на напрямку Часового Яру, українські військові нищать ворога, зокрема завдяки успішним діям Сил оборони заплановано відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше міста. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Волошин розповів, що завдяки успішній роботі артилерії та усіх підрозділів Сил оборони, а також нездатності далі вести бойові дії й утримувати раніше зайняті позиції, Росією заплановано відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше Часового Яру.

Він зазначив, що російська армія зазнає багато втрат, під час активних штурмових дій – до сотні. Російська армія, за його словами, штурмує не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

За минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1270 мінометних і артобстрілів, що, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося – 1200 минулої доби. Лише на Часів Яр, за словами Волошина, було зафіксовано 301 обстріл.

Він зауважив, що на цьому напрямку відбулося три ворожих штурми. Ворог провів вісім штурмів в районі Білогорівки та вісім штурмів у напрямку Бахмут — Кліщіївка. Українські захисники знищили 74 окупанти, ще 106 отримали поранення.

Також Головне управління Міністерства оборони опублікувало відео, як воїни Міжнародного легіону ГУР знищують російських загарбників біля Часового Яру.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

9 травня очільник Донецької ОВА Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися вглиб України.

14 травня Волошин проінформував, що росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидають на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку бережуть більше, аніж піхоту.

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