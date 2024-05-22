Часов Яр. Россия отводит подразделения одной из дивизий восточнее города – спикер ВСУ

По данным спикера ВСУ Волошина, российская армия несет много потерь, во время активных штурмовых действий – до сотни

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

В последнее время российская армия активизировалась на направлении Часова Яра, украинские военные уничтожают врага, в частности в результате успешных действий Сил обороны запланирован отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее города. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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Волошин рассказал, что в результате успешной работы артиллерии и всех подразделений Сил обороны, а также неспособности дальше вести боевые действия и удерживать ранее занятые позиции, Россией запланирован отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Часова Яра.

Он отметил, что российская армия несет много потерь, во время активных штурмовых действий – до сотни. Российская армия, по его словам, штурмует не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, что по сравнению с предыдущими сутками увеличилось – 1200 за прошедшие сутки. Только на Часов Яр, по словам Волошина, был зафиксирован 301 обстрел.

Он отметил, что на этом направлении произошло три вражеских штурма. Враг провел восемь штурмов в районе Белогоровки и восемь штурмов в направлении Бахмут — Клещеевка. Украинские защитники уничтожили 74 оккупанта, еще 106 получили ранения.

Также Главное управление Министерства обороны опубликовало видео, как воины Международного легиона ГУР уничтожают российских захватчиков возле Часова Яра.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

9 мая глава Донецкой ОВА Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

14 мая Волошин проинформировал, что россияне ищут слабые места в обороне Часова Яра: бросают на штурмы мобилизованных и бывших узников, технику берегут больше, чем пехоту.

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