Росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидають піхоту, але техніку бережуть – ЗСУ

Проте вже не проводять таких масованих штурмів, як було раніше

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Росіяни шукають слабкі місця в обороні Часового Яру: кидає на штурми мобілізованих та колишніх в'язнів, водночас техніку береже більше, аніж піхоту. Проте росіяни наразі не змогли перетнути канал "Сіверський Донець–Донбас". Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, Сили оборони контролюють ситуацію навколо Часового Яру, натомість загарбники продовжують знищувати місто та навколишні населені пункти авіацією та артилерією.

Вони всіляко намагаються роздобути панівні висоти, аби вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ, пояснив Волошин.

Загалом, окупанти намагаються захопити Часів Яр, не рахуючись із втратами свого особового складу й техніки, але вже не проводять таких масованих штурмів, які були, а частіше намагаються заходити з Іванівського, а також зі сторони Богданівки, зауважив військовий.

Карта: Deepstate

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"Ворог шукає слабкі місця в обороні, кидає на штурми мобілізованих, колишніх в’язнів, при цьому техніку окупанти бережуть більше, ніж піхоту. Є присутні підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V", які застосовуються як штурмові", – розповів речник.

Він зазначив, що також окупанти зосереджують зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута – аби вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець – Донбас", оволодіти населеним пунктом Часів Яр та створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Проте наразі загарбники не змогли навіть перетнути канал "Сіверський Донець – Донбас", акцентував Волошин.

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5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

9 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися углиб України.

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