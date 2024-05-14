Часів Яр. Росія не полишає спроб заволодіти містом, намагається "намацати" потрібні ділянки – ЗСУ

Також загарбники намагаються прорватися та блокувати Сіверськ, аби створити умови для продовження наступу на Слов'янськ, але успіхів у цьому не мають

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни не полишають спроб заволодіти Часовим Яром – захисники "роблять все можливе", аби відтіснити загарбників. На напрямку окупанти намагаються "намацати" ділянки фронту, де, на їх думку, зможуть розвинути успіх. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, на Краматорському напрямку захисники відбили 35 атак (27 минулої доби), відбили загарбників на напрямках Бахмут–Іванівське, Бахмут–Кліщіївка та Одрадівка–Кліщіївка.

Водночас, зазначає Волошин, не було допущено втрат позицій: на деяких ділянках захисники покращили тактичне положення, а на окремих, унаслідок інтенсивного вогню росіян, провели зміну позицій для збереження життя захисників, а також сплановано заходи з перегрупування підрозділів.

Загалом, загарбники не полишають спроб заволодіти Часовим Яром: тривають наступальні дії східніше міста, війська РФ посилено атакують у його напрямку, проте Сили оборони "роблять все можливе", щоб відтіснити окупантів, акцентує речник.

Мапа: Deepstate

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Для росіян важливо вирівняти лінію боєзіткнення – тому вони і далі штурмують у напрямку Кліщіївки та Андріївки, намагаючися відкинути українських військових до каналу "Сіверський Донець–Донбас", пояснив він.

Наразі окупанти без успіху намагаються відновити втрачене положення у районі Кліщіївки: основні їхні штурми йдуть ближче до Іванівського, з якого росіяни у бік північніше Кліщіївки проводять штурми у складі до відділення солдатів, поінформував він.

"На цьому напрямку російська армія намагається намацати ділянки фронту, де, на її думку, вона зможе розвинути успіх й вже надалі стягує туди додаткові війська та резерви для просунення лінії фронту", – пояснив військовий.

Росіяни намагаються прорватися та блокувати Сіверськ, аби створити умови для продовження наступу на Слов'янськ – успіхів у цьому не мають, і таке просування зупинене, проте окупанти продовжують тиснути на цьому напрямку і йдуть бої, зазначив Волошин.

Мапа: Deepstate

Часів Яр (синя позначка) на мапі Deepstate

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5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

9 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися углиб України.

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