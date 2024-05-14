Бійці 24 ОМБр показали, як штурмували позиції окупантів біля Часового Яру – відео

Події відбуваються у лісі неподалік від Часового Яру – міста, яке загарбники хотіли захопити до 9 травня

Фото: 24 ОМБр/Facebook

Бійці 24 окремої механізованої бригади показали уривок зі штурму позицій російських окупантів у лісі поблизу Часового Яру на Донеччині. Відео військові опублікували в YouTube.

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У ролику видно, як українські воїни атакують позиції ворога, закидаючи гранатами та обстрілюючи з кулеметів його бліндажі. На одному з кадрів бійці показують вже ліквідованих окупантів. Протягом всього часу можна почути звуки пострілів – віддалених та тих, що зовсім близько.

Кремль наказував своїм військовим взяти Часів Яр до 9 травня. Втім, бої продовжуються й сьогодні, попри те, що загарбники не полишають спроб захопити місто, просуваючись малими штурмовими групами.

Раніше речник Нацгвардії Руслан Музичук пояснював, що географічне положення Часового Яру дає українських військовим можливість тримати під вогневим контролем важливі ділянки довкола міста та відкидати ворога.

На початку травня 2024 року представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

9 травня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що якщо окупантам вдасться захопити Часів Яр, вони продовжать просуватися углиб України.

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