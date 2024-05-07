Спецпідрозділ KRAKEN показав відео із Часового Яру. Запевнив: там жодного росіянина
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN, який брав участь в успішному харківському наступі у вересні 2022-го, показав відео із понівеченого війною Часового Яру Бахмутського району Донецької області. Бійці запевнили, що жодного окупанта на території міста наразі немає.
У KRAKEN повідомили, що бійці спецпідрозділу вже місяць стоять на захисті міста, тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених.
"Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу жодного окупанта в місті наразі немає", – йдеться в повідомленні.
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- 14 квітня головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.
- На початку травня представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.
- 5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.
- 7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.
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