Спецпідрозділ KRAKEN показав відео із Часового Яру. Запевнив: там жодного росіянина

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN, який брав участь в успішному харківському наступі у вересні 2022-го, показав відео із понівеченого війною Часового Яру Бахмутського району Донецької області. Бійці запевнили, що жодного окупанта на території міста наразі немає.

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У KRAKEN повідомили, що бійці спецпідрозділу вже місяць стоять на захисті міста, тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених.

"Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу жодного окупанта в місті наразі немає", – йдеться в повідомленні.

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Карта – DeepState

14 квітня головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

На початку травня представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

7 травня ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру.

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