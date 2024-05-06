ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру

Часів Яр (Фото - Олег Петрасюк, EPA)

Сили оборони не підривали міст через річку Сіверський Донець у районі Часового Яру. Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У мережі з’явилося відео із підірваним мостом, а військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко прокоментував Еспресо, що мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника та обмежити їхню логістику, і що сам по собі канал Сіверський Донець — Донбас є серйозною перешкодою для штурму і переміщення ворожих сил.

Волошин спростував інформацію про знищення мосту нібито українськими військами: "Можу наголосити на тому, що Сили оборони міст через канал Сіверський Донець не підривали. Навпаки – було так, що наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення".

Він розповів, що коли через міст пересувалась українська вантажівка із будівельними матеріалами, по ній влучили ворожі FPV-дрони. В результаті цього ніхто не загинув – було лише пошкоджено транспорт.

За словами Волошина, Сили оборони контролюють ситуацію навколо Часового Яру, і за минулий тиждень та станом на сьогодні ситуація там не змінилася.

Він наголосив, що на цьому відтинку фронту тривають активні бої, проте російська пропаганда час від часу робить вкиди, нібито їхні війська вже увійшли до міста. Проте за останні дні жодних територіальних успіхів у росіян там не було і ворожих військ у місті немає, запевнив Волошин.

14 квітня головком ЗСУ Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

На початку травня представник ГУР Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр у Донецькій області.

5 травня речник "Хортиці" Волошин повідомив, що Росія зосередила біля Часового Яру до 25 000 військових.

Читайте також: Сирський наказав вводити резерви на Курахівський та Покровський напрямки