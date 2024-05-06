ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часового Яра

Часов Яр (Фото - Олег Петрасюк, EPA)

Силы обороны не подрывали мост через реку Северский Донец в районе Часового Яра. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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В сети появилось видео с подорванным мостом, а военнослужащий ВСУ, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко прокомментировал Еспресо, что мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника и ограничить их логистику, и что сам по себе канал Северский Донец — Донбасс является серьезным препятствием для штурма и перемещения вражеских сил.

Волошин опроверг информацию об уничтожении моста якобы украинскими войсками: "Могу отметить то, что Силы обороны мост через канал Северский Донец не взрывали. Наоборот – было так, что наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы были пути сообщения".

Он рассказал, что когда через мост передвигался украинский грузовик со строительными материалами, по нему попали вражеские FPV-дроны. В результате этого никто не погиб – был только поврежден транспорт.

По словам Волошина, Силы обороны контролируют обстановку вокруг Часового Яра, и за прошедшую неделю и по состоянию на сегодняшний день ситуация там не изменилась.

Он подчеркнул, что на этом отрезке фронта продолжаются активные бои, однако российская пропаганда время от времени делает вбросы, якобы их войска уже вошли в город. Однако за последние дни никаких территориальных успехов у россиян там не было и вражеских войск в городе нет, заверил Волошин.

14 апреля главком ВСУ Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу – захватить Часов Яр до 9 мая.

В начале мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр в Донецкой области.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часового Яра до 25 000 военных.

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